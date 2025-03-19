В Турции усиливаются массовые протесты против ареста главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Соответствующие видео публикуют телеграм-каналы.

Также началась "кастрюльная революция": жители Стамбула и Анкары стучат в посуду и включают-выключают свет в квартирах в знак протеста.

Перед этим протестующие в Стамбуле прыгали, скандируя "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyiptir".

Это переводится: "Прыгай, прыгай, прыгай! Кто не прыгает, тот Тайип".

Напомним, Экрема Имамоглу обвиняют в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Задержание произошло на следующий день после того, как Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что может помешать ему баллотироваться на президентских выборах, которые должны состояться до 2028 года, если в них будет участвовать Эрдоган.

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