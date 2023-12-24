В Турции уволили ведущую программы новостей телеканала TGRT Haber Мельтем Гюнай за появление в прямом эфире со стаканом, на котором был изображен логотип сети американских кофеен Starbucks. Должности лишился и редактор программы.

Об этом сообщает пресс-служба TGRT, объясняя принятое руководством решение нарушением корпоративных правил телекомпании.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря. Решение об увольнении сотрудников телекомпании было принято сразу после эфира.

Как говорится в сообщении TGRT в соцсети X (ранее Twitter), дирекция телеканала "осудила поступок телеведущей", в том числе с учетом нарушения правил о скрытой рекламе и "чувствительности турецкого народа в вопросе сектора Газа".

"В новостном выпуске телеканала TGRT Haber от 24.12.2023 ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала перед собой чашку, принадлежащую компании Starbucks. В соответствии с принципами нашей организации, строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены", - заявили также на телеканале.

"Наша компания и впредь будет стоять на стороне народа Газы", - сказано в сообщении.

В Турции бойкотируют продукцию компаний, которые считаются в стране произраильскими. В их числе McDonald's или Starbucks, против которых в Турции протестуют в рамках поддержки Палестины. Например, активисты правящей турецкой "Партии справедливости и развития" устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах их заведений на 30 минут в знак протеста.

Напомним, после вторжения ХАМАС в Израиль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал всех граждан своей страны выйти на митинг в поддержку Палестины. В Стамбуле, Анкаре, Адане и Диярбакыре турки вышли на улицы на антиизраильские протесты. Участники устроили беспорядки, штурмовали и громили американские кофейни Starbucks, которые, по их мнению, финансируют Израиль.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в администрации президента США Джо Байдена призвали Турцию воздержаться от поддержки ХАМАС и РФ.