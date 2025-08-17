В Сербии уже пятый день продолжаются массовые протесты, которые сегодня ночью переросли в жесткие столкновения и поджоги. Силовики применяют слезоточивый газ и дубинки, протестующих обвиняют в нападениях на полицию.

Местные СМИ публикуют видео протестов.

Ситуация обострилась 12 августа, когда демонстранты потребовали досрочных парламентских выборов. Президент Александр Вучич отказывается их назначать.

Акции проходят под лозунгом "Сербию невозможно успокоить". Вечером 16 августа столкновения охватили Белград, Нови-Сад и Валево. В столице протестующие пытались поджечь офис правящей Сербской прогрессивной партии, в Валево закидали администрацию фаерами и штурмовали прокуратуру, а в Нови-Саде разбили окна в офисе партии.

По данным местных СМИ, за первые четыре дня пострадали 127 полицейских и не менее 80 гражданских.

Вучич ранее заявил, что "гражданской войны не будет", и обвинил участников протестов в попытке дестабилизировать страну.

Также сторонники президента заявляют, что акции протеста организовываются при поддержке ЕС с целью убрать от власти Вучича, который не хочет вводить санкции против РФ и старается придерживаться нейтралитета по войне в Украине.

В июне в Белграде студенты и оппозиция вышли на протест, требуя досрочных парламентских выборов.

Антиправительственные акции идут с осени, после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

В марте Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку, но допустил возможность проведения выборов в ближайшие три-четыре месяца.