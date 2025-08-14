В Белграде, Нови Саде, Нише и Крагуеваце произошли массовые столкновения оппозиционных демонстрантов со сторонниками президента Александра Вучича и полицией.

Об этом сообщает британская информ-корпорация ВВС, кадры, снятые которым, распространили политические телеграм-каналы.

Движение транспорта на городских улицах нарушено, протестующие запускают феерверки, взрывают хлопушки и жгут фаеры с цветным дымом.

Среди дыма от пиротехники бегают сербские силовики, на одном из кадров задержавшие крупного мужчину. Его уводят, натянув футболку на голову.

По данным журналистов, находящихся на месте событий, в результате беспорядков есть пострадавшие. Об этом же говорит и президент Сербии Александр Вучич.

На текущий момент уже задержаны десятки человек.

Протесты в Сербии продолжатся с ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонной крыши вокзала погибли 16 человек.

Ранее в Белграде студенты и оппозиция вышли на протест, требуя досрочных парламентских выборов.

Также мы публиковали кадры, где сербская полиция применила акустическое оружие для разгона толпы демонстрантов.