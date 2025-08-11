Духовная женщина "Босс Орёл" позвала жителей Аляски на акцию протеста против саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Организация Stand Up Alaska объявила акцию за день до саммита, 14 августа, направленную против "присутствия в нашем великом штате" российского президента.

Об этом говорится в анонсе на странице организации в Фейсбуке.

"Мы здесь, чтобы послать чёткий сигнал обоим – Дональду Трампу и Путину: Аляска твёрдо выступает против тирании", – пишет организация.

Акция должна пройти в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Хотя наиболее вероятно, что Трамп и Путин встретятся в столице штата Джуно.

Отметим, что Stand Up Alaska – общественная организация, занимающаяся защитой гражданских прав на Аляске. Ее президент Меда Девитт представлена на сайте Stand Up Alaska как "тлингитская народная целительница, этно-травница, многопрофильная художница, общественный деятель, педагог и сторонница традиционных оздоровительных практик коренных народов, а также бережного отношения к окружающей среде".

"Её тлингитские имена – Ца Ци Наакв и Хаат Клаат. Её имя на языке северных кри – Босс Орёл, Духовная Женщина", – сообщает сайт.

Между тем западные издания пишут, что Европа хочет добиться участия Зеленского в саммите Трампа и Путина на Аляске.

Ранее глава Белого дома ушел от ответа на вопрос, будет ли Зеленский на его встрече с Путиным.