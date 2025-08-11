Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и войне в Украине. По его словам, встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

Президент США заявил, что попросит Путина завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с Путиным.

"Россия оккупировала некоторые важные территории, мы попытаемся вернуть часть этих территорий", - сказал президент США.

Следующая встреча состоится "между Зеленским и Путиным или Зеленским, Путиным и мной", сообщил он.

"Я могу ладить с Зеленским, но, знаете ли, я не согласен с тем, что он сделал. Очень сильно не согласен. Это война, которой не должно было быть", – также сказал Трамп.

"Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей", – добавил он.

В то же время Трамп ушел от ответа на вопрос, будет ли Зеленский на его встрече с Путиным.

"Я сказал, что Зеленский может поехать, но у него и так много встреч", – сказал президент США.

Кроме того, президент США исправил свою оговорку насчет "поездки в Россию", заявив, что это Путин "едет к нам, а не мы к нему". Перед этим Трамп говорил, что "едет в Россию в пятницу".

"Я увижу Путина, я еду в Россию в пятницу", - оговорился президент США.

У Трампа нет уверенности относительно результатов переговоров на Аляске.

"Думаю, моя встреча с Путиным будет хорошей, но может быть и плохой", – заявил он.

Напомним, Зеленский выступил против идеи Трампа об "обмене территориями".

Между тем накануне американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что накануне встречи Трампа с Путиным уже идут переговоры о том, какие земли в Украине могут пойти на обмен.

О том, что мог иметь в виду Трамп под "обменом территориями" между Киевом и Москвой, мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, какие варианты действий есть у Зеленского.