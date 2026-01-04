Президент Колумбии Густаво Петро причислил своего американского коллегу Дональда Трампа к "клану педофилов".

Об этом политик заявил во время выступления на церемонии, которое транслировалось RTVC Noticias.

По его словам, Вашингтон использует военную силу против Венесуэлы исключительно для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от внутренних скандалов и не допустить обнародования имен из списка американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна.

"Клан педофилов хочет уничтожить нашу демократию. Чтобы список Эпштейна не был обнародован, они посылают военные корабли убивать рыбаков и угрожают нашему соседу (Венесуэле - Ред.) вторжением из-за его нефти", - заявил Петро.

По мнению колумбийского лидера, агрессия США против Венесуэлы продиктована не борьбой за справедливость, а корыстными интересами: "Они угрожают нашему соседу вторжением из-за его нефти".

Между тем, вчера Трамп в ходе пресс-конференции по случаю захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро призвал Петро "беречь свою задницу".

Ранее он обвинил Петро в наркоторговле и объявил об остановке выплат субсидий Колумбии со стороны США.

Эти обвинения последовали за ударом по колумбийской лодке, в ответ на который президент Колумбии заявил, что на лодке просто рыбачили местные жители.