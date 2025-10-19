Президент США Дональд Трамп открыл в Латинской Америке "второй фронт".

Это следует из заявления главы Белого дома, опубликованного в сети X.

Помимо разгорающегося конфликта с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, Трамп в жесткой форме обвинил президента Колумбии Густаво Петро в крышевании наркоторговли и объявил об остановке выплат субсидий Колумбии со стороны США.

"Президент Густаво Петрo из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков и активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых плантациях по всей стране. Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петрo не предпринимает никаких мер для его остановки, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые на самом деле являются долгосрочной "обманной схемой" для Америки. С настоящего дня эти выплаты или любые другие формы финансовой помощи, субсидий больше не будут предоставляться Колумбии", - написал Трамп.

Эти обвинения последовали за ударом по колумбийской лодке, в ответ на который президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на лодке просто рыбачили местные жители.

Напомним, на днях Трамп также заявил о поражении судна недалеко от берегов Венесуэлы.