США готовят вторжение в Венесуэлу. Глава Белого дома Дональд Трамп санкционировал удары по судам, перевозящим наркотики из Венесуэлы, однако наращивание американских вооруженных сил по всей стране значительно более масштабно, чем требуется для подобных операций.

Об этом сообщает журнал Washington Examiner.

"Действительно, как стало известно изданию Washington Examiner, военные стратеги считают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания на территории Венесуэлы ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы (издание Washington Examiner не разглашает некоторые подробности по соображениям национальной безопасности). Контроль США над такими объектами позволит увеличить и поддерживать постоянное присутствие американской военной мощи в Венесуэле с обороняемых позиций", - говорится в статье.

При этом Пентагон особо не скрывает свою подготовку к указанным операциям. В его недавнем отчёте отмечается, что во время учений у берегов Виргинских островов шесть летчиков специального назначения десантировались на парашютах в Карибское море с надувной лодкой в трех​ милях от берега. Затем ещё одиннадцать наводчиков и спасателей выпрыгнули прямо в аэропорт с того же самолёта, и "обе силы объединили усилия, чтобы взять под контроль аэродром".

Как мы сообщали, президент Венесуэлы Никколас Мадуро привел вооружённые силы страны в состояние боевой готовности.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявлял, что Трамп изучает возможности ударов в глубь Венесуэлы для борьбы с картелями в качестве более стратегии ослабления режима Мадуро с конечной целью заставить его покинуть свой пост.