Конфликт между Венесуэлой и США продолжает накалятся. CNN со ссылкой на источники заявляет, что Дональд Трамп изучает возможности ударов в глубь Венесуэлы для борьбы с картелями, в качестве более глобальной стратегии ослабления режима Николаса Мадуро с конечной целью заставить его покинуть свой пост.

Отчасти, как пишет издание, эти стратегия уже привела к удару по венесуэльской лодке, которую в США причислили к флоту наркокартеля.

Кроме этого, Трамп высказался по поводу выборов в Венесуэле, как бы намекая на нелегитимность Мадуро.

"Мы говорим о том факте, что в Венесуэле были выборы, очень странные выборы мягко говоря", - сказал Трамп.

При этом CNN отмечает что в район карибских островов США перебросили значительные силы, включая флотилию военных кораблей.

В то же время истребители ВВС Венесуэлы уже дважды за последние два дня пролетали над американским эсминцем USS Jason Durham входящим в эту флотилию. Об этом пишет CBS News, цитируя источник в Пентагоне который назвал происходящее "игрой в кошки-мышки".

Трамп уже пригрозил сбивать самолеты, в случае если они будут "представлять опасную ситуацию" для американских ВМС.

Ранее сообщалось, что США направили в Пуэрто-Рико звено истребителей F-35 для "операций против наркокартелей", а также что Трамп отправил к берегам Венесуэлы тысячи солдат и около десятка кораблей ВМС.



Между тем, в конце августа Мадуро объявил о мобилизации населения и силовиков по всей стране из-за угрозы ударов со стороны США.