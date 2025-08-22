Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о массовой мобилизации из-за угрозы ударов со стороны США.

По его словам, на выходных в стране состоится перепись и призыв ополченцев, резервистов и всех желающих вступить в милицию. Мадуро заявил, что в настоящее время милиция страны насчитывает более 4,5 млн человек.

"На этой неделе я запущу специальный план, гарантирующий охват более 4,5 миллионов ополченцев по всей территории страны. Ополченцы подготовлены, активированы и вооружены", - заявил президент Венесуэлы во время телевизионной встречи с губернаторами и мэрами страны.

Решение было принято после сообщений СМИ о том, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону готовиться к ударам по наркокартелям в Латинской Америке.

Также сообщалось, что к берегам Венесуэлы были направлены три военных корабля США.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа хочет смены режима в Венесуэле. Axios напоминает, что госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в конгрессе США заявил, что Венесуэла "управляется организацией, занимающейся наркоторговлей".