Нью-Дели не откажется от закупок российской нефти, несмотря на пошлины президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол республики в РФ Винай Кумар.

"Нет, Индия покупает то, что лучше для неё самой. Вопрос не в том, запретить или нет. Это вопрос её безопасности, экономических и энергетических интересов страны, в частности энергетических потребностей её народа. Поэтому мы продолжим покупать вашу (российскую) нефть в зависимости от финансовой выгоды. Наше правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов. А это национальный интерес – энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии", – сказал Кумар в Кремле.

Дипломат добавил, что Нью-Дели болезненно относится к любым мерам и любым действиям тех, кто "посягает на суверенитет" страны.

Ранее сообщалось, что государственные НПЗ Индии уже возобновили закупки российской нефти после непродолжительной паузы.

Напомним, за время приостановки российско-индийской торговли Китай стал ещё активнее закупать нефть у РФ.