Китай вновь заявил, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины.

Об этом заявил МИД Китая, передает Bloomberg.

"Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое и энергетическое сотрудничество со всеми странами, включая Россию", - говорится в материале.

При этом подчеркивается, что Китай продолжит и дальше принимать необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов.

Ранее мы уже писали о том, что Китай отверг требование США прекратить покупать нефть в России.

Напомним, недавно Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Означает ли это, что Трамп не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против РФ, пока не ясно.

Мы уже предполагали сценарий, при котором Китай откажет США в вопросе закупок российской нефти. Этот и другие варианты развития событий после сокращения "ультиматума Трампа" мы анализировали в отдельном материале.

