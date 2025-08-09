Китай заявил, что продолжит покупать нефть РФ, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины
Китай вновь заявил, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины.
Об этом заявил МИД Китая, передает Bloomberg.
"Для Китая законно и правомерно вести нормальное экономическое и энергетическое сотрудничество со всеми странами, включая Россию", - говорится в материале.
При этом подчеркивается, что Китай продолжит и дальше принимать необходимые меры для обеспечения энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов.
Ранее мы уже писали о том, что Китай отверг требование США прекратить покупать нефть в России.
Напомним, недавно Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Означает ли это, что Трамп не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против РФ, пока не ясно.
Мы уже предполагали сценарий, при котором Китай откажет США в вопросе закупок российской нефти. Этот и другие варианты развития событий после сокращения "ультиматума Трампа" мы анализировали в отдельном материале.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.