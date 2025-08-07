Бразилия планирует обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на 50-процентные пошлины США, введенные американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва в интервью агентству Reuters.

По его словам, страна намерена начать переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди уже в четверг, после чего связаться с председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами.

"Я собираюсь обсудить с ними, как каждая страна реагирует на ситуацию, какие последствия она несет для каждой из них, чтобы мы могли принять совместное решение. Важно помнить, что страны BRICS представлены десятью участниками в G20", - отметил он.

При этом Силва достаточно резко высказался о подходе Трампа: "То, что делает президент Трамп - это фактически подрыв многосторонности. Он хочет заменить ее односторонними решениями, когда соглашения заключаются не в рамках институтов, а в личных переговорах один на один с другими странами. Какую переговорную силу имеет небольшая латиноамериканская страна против США? Никакой".

Он заявил, что отношения между США и Бразилией достигли самой низкой точки за последние 200 лет - особенно после того, как Трамп связал введение новых пошлин с требованиями прекратить судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару.

"Мы уже когда-то простили вмешательство США в переворот 1964 года. Но это уже не мелкое вмешательство. Это - президент США считает, что может диктовать условия суверенному государству, такому как Бразилия. Это неприемлемо", - заявил Лула.

Ранее мы писали, что Трамп повысил торговые пошлины для Бразилии. Кроме того, глава Белого дома ввел дополнительные тарифы для Индии за покупку российской нефти.

При этом президент США также говорил, что любая страна, которая будет поддерживать политику БРИКС, столкнется с дополнительным тарифом в размере 10%.