Бразилия намерена удвоить свои обязательства перед БРИКС. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим для Financial Times.

По информации издании, его слова прозвучали на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести "карательные пошлины".

Аморим отметил, что нападки президента США на Бразилию "укрепляют наши отношения с БРИКС, потому что мы хотим диверсифицировать отношения и не зависеть ни от одной страны".

Помимо стран БРИКС, в Бразилии также намерены развивать отношения с другими государствами Европы, Южной Америки и Азии.

Как известно, Трамп дважды в этом месяце угрожал Бразилии пошлинами. Во время саммита БРИКС он пригрозил ввести 10-процентные пошлины против стран, присоединившихся к "антиамериканскому" блоку.

Позже президент США пообещал 50-процентные пошлины для Бразилии и потребовал прекратить судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в подготовке переворота.

Аморим назвал такое вмешательство беспрецедентным. По его словам, даже в колониальные времена Америка так не вмешивалась в дела Бразилии.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Бразилии в размере 50%.

В свою очередь президент Бразилии раскритиковал введение Трампом новых пошлин и пригрозил ответными мерами.

Между тем после введения Штатами пошлин в Бразилии сожгли чучело Трампа и американский флаг.