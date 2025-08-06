Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин для Индии за покупку российской нефти. Их размер составляет 25%.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.

Примечательно, что указ называется так: "Противодействия угрозам Соединенным Штатам со стороны правительства Российской Федерации".

"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Также в указе сказано, что США могут ввести 25-процентные пошлины в отношении не только Индии за импорт российской нефти.

"Министр торговли... определяет, импортирует ли какая-либо другая страна прямо или косвенно нефть Российской Федерации. Если министр торговли обнаружит, что страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, он рекомендует, следует ли мне предпринимать какие-либо действия в отношении этой страны и в каком объеме, включая вопрос о том, следует ли мне вводить дополнительную адвалорную ставку пошлины (адвалорная пошлина - это пошлина, рассчитываемая как процент от таможенной стоимости товара - Ред.) в размере 25 процентов на импорт товаров из этой страны", - говорится в указе.

Очевидно, это звучит как угроза Китаю - ещё одному помимо Индии крупному покупателю российской нефти.

Напомним, изначально Трамп угрожал Китаю, Индии и другим покупателям российской нефти 100-процентными пошлинами, но вчера внезапно заявил, что конкретный размер не называл. В итоге, как видим, пошлина составляет 25%.

Между тем МИД Индии дал понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.