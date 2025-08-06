Президент США Дональд Трамп может и не ввести обещанные вторичные санкции в отношении РФ в виде пошлин для покупателей ее нефти после истечения срока окончания войны в Украине в пятницу.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

"Источник, знакомый с ходом переговоров, настаивал на том, что санкции не являются неизбежными, когда в пятницу истечет срок, установленный Трампом, заявив, что администрация настойчиво добивается заключения соглашения. Это всегда предпочтительный результат для президента", - пишет издание.

Накануне визита Стива Уиткоффа в Москву группа по нацбезопасности Белого дома, ответственная за войну в Украине, провела несколько встреч, пытаясь выяснить, как Вашингтон может наилучшим образом убедить Россию прекратить войну. Спецпредставителю Трампа поручили занять более жесткую позицию в отношении российского президента Владимира Путина, но "пока неясно, примет ли Уиткофф этот совет во внимание".

Также в рамках подготовки Уиткофф "был проинформирован об исторических мотивах войны Путина против Украины, а именно о его желании воссоздать как можно большую часть бывшего Советского Союза".

О том, что Трамп может отказаться от введения 100-процентных пошлин против покупателей российской нефти, написало и агентство Bloomberg.

"Мы собираемся заняться этим довольно серьезно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время", — сказал Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он реализовать ранее озвученную угрозу ввести пошлины против других стран.

При этом он заявил, что "никогда не называл конкретный процент" пошлин, которые могут быть введены в отношении торговых партнеров России. Это противоречит его словам в начале месяца, когда он упоминал об "очень суровых пошлинах в размере около 100%, если в течение 50 дней не будет соглашения", уточняет Bloomberg.

Агентство считает, что подобное смягчение риторики может свидетельствовать о возможном отказе от наиболее жестких мер.

Также западная пресса пишет о том, что Трамп "взбесится", если его специальный представитель Уиткофф вернется из Москвы с пустыми руками.

Ранее мы анализировали, что может произойти после установленного Трампом дедлайна.