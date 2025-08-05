Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры. Обсудили остановку войны, санкции и военную помощь
Владимир Зеленский сообщил о продуктивном разговоре по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом его пресс-служба написала в телеграм-канале.
Стороны обсудили прекращение войны.
"Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и продолжительного мира. Действительно, нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - сказано в публикации.
Также разговор шел об обстрелах Киева, антироссийских санкциях и военной помощи Украине.
"Сегодня скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, другим городам и общинам.
Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость президента Трампа. Это может многое изменить.
Обсудили общие европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Сейчас уже есть решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Это взаимодействие со странами НАТО продолжится.
Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой. Проект соглашения о дронах уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить", - написала пресс-служба Зеленского.
На днях в Госдепе заявили, что Соединённые Штаты не стремятся к "быстрому решению" относительно войны в Украине и приветствуют переговоры.
Между тем западная пресса пишет, что Москву не испугала угроза санкций со стороны США и Владимир Путин продолжит воевать.