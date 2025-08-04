Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не исключает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но только "после необходимой работы на экспертном уровне".

Об этом он заявил во время брифинга.

Напомним, Зеленский призывает Путина к личной встрече как можно скорее, аргументируя это тем, что только президент РФ принимает решения и переговоры делегаций бессмысленны.

У Путина при этом говорят, что готовы к встрече только после прогресса в работе на уровне делегаций.

Также Кремль подтвердил возможную встречу Путина и Стива Уиткоффа на этой неделе.

Ранее Трамп сообщил, что его спецпредставитель будет в Москве в среду или четверг.

Также Песков, комментируя заявления Трампа о передислокации ядерных подлодок поближе к РФ, заявил, что Кремль "не хотел бы втягиваться в такую полемику и никак это комментировать", хотя отметил, что американские подлодки и так находились в боевой готовности.

Что означают для Украины эти заявления Трампа, мы анализировали в отдельном материале.