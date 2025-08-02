Война в Украине продлится ещё как минимум год.

Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Лэмми в интервью газете The Guardian.

Он дал понять, что нынешние переговоры Киева и Москвы ни к чему не приведут.

"По моей трезвой оценке, Путин не готов к серьёзным переговорам. У него по-прежнему максималистские и империалистические амбиции. Полагаю, что через год переговоры возобновятся. Вопрос в том, насколько серьёзно Россия отнесётся к этим переговорам", – заявил глава британской дипломатии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду проект закона о ратификации 100-летнего соглашения с Великобританией.

Как мы также сообщали, в Верховной Раде считают, что война с Россией продолжится и в 2026 году.

Между тем война в Украине продолжается 1256-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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