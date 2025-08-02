Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента законопроект о стратегическом партнёрстве с Великобританией сроком на сто лет.

Соответствующая информация опубликована в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.

Соглашение между странами подписали ещё в январе, но до настоящего времени договор в силу не вступил. Сотрудничество охватывает военные и невоенные вопросы, а также углубление общественных связей.

Лондон заявлял, что он "поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на протяжении многих поколений".

Также Британия обязуется ежегодно предоставлять Украине 3 млрд фунтов военной помощи "столько времени, сколько потребуется"; закрепляет за собой статус предпочтительного партнёра для украинского энергетического сектора, стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых и производства зеленой стали.

Интересно, что позже Зеленский подписал ресурсную сделку с американцами, согласно которой Белый дом получает определяющее влияние на добычу полезных ископаемых не территории подконтрольной Киеву. Британия тогда критиковала США за это.

Кроме того, соглашение между Киевом и Лондоном предусматривает научно-технологическое партнёрство, в частности, внедрение системы отслеживания сельскохозяйственных угодий и урожая на оккупированных РФ территориях.

Документом также закреплены положения о постепенном упрощении поездок граждан, совместной работе по вопросам миграции, противодействии "информационным манипуляциям" и расширении культурных связей.

Обе стороны подтвердили в документе поддержку вступления Украины в НАТО. Также подчёркивается важность восстановления страны и борьбы с коррупцией.

Ранее в СМИ появилась информация, что ФРГ и Британия заключили оборонный договор из-за военной угрозы со стороны России.

Также мы сообщали, что в сенат США внесли несколько законопроектов, предусматривающих выделение новых пакетов военной помощи Украине.