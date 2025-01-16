Премьер-министр Британии Кир Стармер прибыл в Киев для подписания договора о "100-летнем партнерстве" между двумя странами "в знак поддержки президента Владимира Зеленского перед инаугурацией Дональда Трампа".

Об этом сообщает Financial Times.

Соглашение будет охватывать военные и невоенные вопросы и углубление общественных связей. Лондон заявляет, что он "поможет разрушить барьеры на пути торговли и роста, а также построить культурные связи на протяжении многих поколений".

"Речь идет об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, которые объединят развитие технологий, научные достижения и культурные обмены, а также позволят использовать феноменальные инновации, продемонстрированные Украиной в последние годы, для будущих поколений", - заявляют на Даунинг-стрит.

Британия обязуется ежегодно предоставлять Украине военной помощи на 3 млрд фунтов "столько времени, сколько потребуется". И закрепляет за собой статус предпочтительного партнера для украинского энергетического сектора, стратегии по добыче важнейших полезных ископаемых и производства зеленой стали.

Ранее СМИ писали, что Лондон и Париж обсуждают отправку в Украину миротворческих сил - в случае соглашения о прекращении войны.

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