Война продолжится и в 2026 году. Россия имеет цель захватить полностью всю Украину.

С таким заявлением выступил в эфире телемарафона народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

По его словам, переговоры в Стамбуле не дали результата, а РФ стремится захватить всю Украину.

"Мы видим и прогнозируем войну на 2026 год. Враг не останавливается, на перемирие не идет. Фейковые переговоры в Стамбуле. Откровенно говоря, касательно переговоров, вероятность очень мала, потому что у врага есть цель захватить всю Украину", - заявил Горбенко.

При этом он отметил, что из-за этого военный бюджет на "сто процентов" будет заложен и на следующий год.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина не использует собственные доходы бюджета на невоенные нужды, а все, что не связано с войной, оплачивает Запад.

Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне в Сенат США внесли сразу несколько законопроектов, которые предусматривают выделение новых пакетов военной помощи Украине. Германия уже "в ближайшие дни" передаст Украине новые пусковые установки Patriot, а затем через два-три месяца - дополнительные компоненты к ним. Вашингтон и европейские страны военного блока НАТО работают над новым механизмом военной поддержки Киева на средства от европейских членов Альянса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.