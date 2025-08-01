Вашингтон и европейские страны военного блока НАТО работают над новым механизмом военной поддержки Киева на средства от европейских членов Альянса.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

Процесс будет начинаться с того, что Киев будет составлять списки наиболее приоритетных вооружений (источники называют это "Приоритетные списки потребностей Украины") пакетами примерно по 500 млн долларов. Если одна из европейских стран готова передать Украине что-то из такого списка, то она сможет купить аналогичную замену в США в обход длительных процедур одобрения военных поставок, но должна будет оплатить замену авансом.

Европейские страны также смогут заказать вооружения и боеприпасы напрямую в США или посредством участников НАТО.

Как минимум один транш военных поставок Украине сейчас обсуждается по такой схеме, рассказали Reuters два источника.

С помощью такого механизма союзники надеются поставить Киеву оружие общей стоимостью на 10 млрд долларов. Эту цель они называют "амбициозной", сроки её достижения никто не назвал.

Ранее в WSJ писали, что республиканцы придумали, как вооружить Украину американским оружием за деньги Европы.

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