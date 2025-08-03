Соединённые Штаты не стремятся к "быстрому решению" относительно войны в Украине и приветствуют переговоры.

Об этом заявила заместитель спикера Госдепартамента Миньон Хьюстон.

"Я скажу прямо: эта администрация не стремится к быстрому решению. Эта администрация хочет добиться долгосрочного, устойчивого мира в регионе", – сказала чиновник.

По словам Хьюстон, необходимо также "добиваться всеобъемлющего, безусловного прекращения огня, которое приведёт к мирному урегулированию".

"Соединённые Штаты понимают – и этот президент ясно дал это понять – что для достижения такой цели необходимо продолжать прямые переговоры, подобные тем, что проходили в Стамбуле", – добавил замспикера Госдепа.

При этом Белый дом поддерживает согласие Банковой на прекращение огня.

"Мы намерены и дальше стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые удары по мирным жителям и критически важной инфраструктуре", – отметила Хьюстон.

Вместе с этим, по мнению ведомства, "обе стороны, возможно, должны будут принять решения, на которые они готовы и способны пойти ради мира, безопасности и благополучия своих граждан".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп дал Кремлю время до 8 августа, чтобы достичь соглашения о прекращении огня в Украине, после чего пригрозил новыми санкциями.

В свою очередь спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявил, что США добьются заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.