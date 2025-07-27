США добьются заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом он рассказал в интервью Ларе Трамп, невестке президента США.

"Мы решим вопрос между Россией и Украиной, и мы заключим мирное соглашение - потому что оно должно быть. Президент прав: эта война никогда не должна была начаться. Думаю, мы придём к решению, и, надеюсь, это станет поворотным моментом", - сказал Уиткофф.

Он также дал понять, что завершение войны в Украине является его главной целью его работы у Трампа.

На вопрос о том, чем бы он хотел завершить свою дипломатическую карьеру, спецпредставитель ответил: "Разрешением ситуации между Россией и Украиной и заключением мирного соглашения".

Напомним, президент США заявил, что введёт новые пошлины против России, если не будет сделки о прекращении огня до конца августа.

Война в Украине идет 1250-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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