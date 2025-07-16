Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить от лидера США Дональда Трампа "пакет сдерживания" против России (судя по контексту, речь о дальнобойных ракетах).

Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

"Я помню, что у нас был мощный пакет мер сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не произошло. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже весомый аргумент в пользу прекращения войны", - заявил президент Украины.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может разрешить использование 18 ракет ATACMS, которые уже находятся в Украине, на их полную дальность в 300 километров. Но сам Трамп затем опроверг планы по передаче Украине дальнобойного вооружения и заявил, что против ударов по Москве.

Также Зеленский связывает прекращение ударов по Киеву с приездом спецпредставителя США Кита Келлога.

"Приехал генерал Келлог, и у нас две ночи не было массированных обстрелов. Люди уже шутят - дайте Келлогу украинский паспорт и пусть живет в Украине. Это показывает, что Путин боится Америку, - заявил президент.

Зеленский уверен, что Трамп сможет закончить войну в Украине.

"Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет их главным отличием", - сказал президент.

Война в Украине идет 1239-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2025 года в обновляемом онлайне.