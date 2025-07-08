Украина больше не рассчитывает на быстрое окончание войны.

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

По его словам, в Украине растёт осознание, что война с РФ может продолжаться ещё долго, и что мира, вероятно, не будет, пока российский президент Владимир Путин не умрёт или не уйдет в отставку.

"Теперь в центре внимания - не переговоры и не компромисс, а необходимость готовиться к долгосрочному противостоянию", - добавил Резников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что справедливый мир наступит только после ухода из власти Владимира Путина.

Между тем война в Украине идет 1231-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате Дачного - первого населенного пункта в Днепропетровской области. Украина этого не подтверждала. По данным Deep State, у границ Днепропетровской области россияне захватили село Поддубное, а южнее продвинулись у Ровнополя. Также Deep State сообщил, что армия РФ снова продвинулась в Запорожской области. Заявляется, что россияне захватили село Лобковое и заняли новые позиции у Степного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.