Президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде торговыми пошлинами. Они могут быть введены, если страна признает Палестину как независимое государство.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского главы, в дальнейшем отношения с Канадой, вероятно, будут затруднены.

"Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно затруднит нам заключение торгового соглашения с ними. О, Канада!" - написал Трамп.

В другом посте он добавил, что не собирается откладывать анонсированный на 1 августа крайний срок, когда для американских партнеров без обновленных торговых соглашений начнут действовать высокие пошлины. По его словам, это будет "большим днем для Америки".

Мы писали, что странам, не заключившим торговое соглашение с США, Дональд Трамп угрожает пошлинами уже с завтрашнего дня.

Также глава Белого дома пообещал ввести вторичные санкции против России в виде пошлин на экспорт ее энергоносителей. А крупнейшими покупателями энергоносителей являются Китай и Индия. Против последней Трамп высказался довольно жестко. О том, что означают заявления Трампа в адрес Индии из-за ее сотрудничества с Россией, мы анализировали в отдельном материале.