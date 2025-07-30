Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках достигнутого с президентом США Дональдом Трампом соглашения о пошлинах предложила американскому лидеру условия, которые Евросоюз не может выполнить.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Соглашение о пошлинах все больше напоминает трюк с соевыми бобами предшественника фон дер Ляейен Жан-Клода Юнкера, отмечает газета. Чтобы предотвратить более высокие пошлины, Юнкер пообещал Трампу в 2018 году, что он закупит для ЕС много американской сои. Однако он сам не мог принимать решения по таким вопросам, поскольку импорт сои из США - это дело отдельных стран и компаний. Юнкер не мог закупить для ЕС ничего, констатирует Bild.

Ранее газета The Financial Times также написала, что Евросоюз вряд ли сможет реализовать условия торговой сделки с США по закупке американские энергоносителей на 750 млрд долларов за три года.

Напомним, что Германии не понравилась торговая сделка США и ЕС.

В частности, в Германском промышленном союзе (BDI) назвали достигнутый компромисс неадекватным. Промышленники охарактеризовали его как "фатальный сигнал" для взаимосвязанных экономик по обе стороны Атлантики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что снижение пошлин с 27,5% до 15% - ключевое достижение сделки.

Мы подробно анализировали торговое соглашение между США и Евросоюзом в отдельном материале.