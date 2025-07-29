Западные СМИ продолжают писать, что Европейский Союз вряд ли сможет реализовать условия торгового соглашения с США о закупке американских энергоносителей на 750 млрд долларов за три года.

Британская газета Financial Times соглашается с аналогичными выводами других западных медиа.

Опрошенные изданием эксперты называют обещание Брюсселя насчет энергоносителей "журавлем в небе", хотя и отмечают, что продажи действительно могут вырасти.

"Даже если бы Европа захотела увеличить свой импорт, я не знаю механизма, с помощью которого ЕС обратится к компаниям и прикажет им покупать больше американской энергии. Компании несут ответственность перед своими акционерами и обязаны покупать самое дешёвое сырьё", — сказал Мэтт Смит из консалтинговой фирмы Kpler.

При этом аналитики уверены, что достичь цели в 250 миллиардов долларов в год будет невозможно, если одновременно пытаться обеспечить дешёвые и надёжные поставки энергии в Европу и удовлетворить стремление президента США Дональда Трампа к тому же.

"Для этого Европе пришлось бы импортировать гораздо больше газа и нефти из США, отворачиваясь от других поставщиков и при условии, что цены на нефть и газ останутся высокими или даже вырастут, чтобы достичь целевого показателя в 250 миллиардов", — сказала энергетический аналитик Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Анн-Софи Корбо.

"Мы хотим снизить счета за энергию, а президент Трамп хочет снизить цены на нефть — так что это соглашение просто не имеет смысла", - резюмировала она.

Напомним, Соединенные Штаты заключили торговую сделку с Евросоюзом 27 июля.

Мы подробно анализировали это соглашение в отдельном материале.