Решающую роль в контрнаступлении украинских войск на Купянск в Харьковской области сыграли военные из стран Латинской Америки - Бразилии и Колумбии.

Это следует из слов главреда "Цензора" Юрия Бутусова, который сейчас воюет в бригаде Нацгвардии "Хартия".

Журналист рассказал историю заместителя командира батальона 13-й бригады "Хартия" Андрея Ищенко с позывным Гром, который вместе с воюющими за Украину бразильцами и колумбийцами 10 суток подряд зачищал лес под Купянском.

"Штурмовых групп было две: одна из колумбийцев, другая из бразильцев. И сначала Гром заскочил в лес с колумбийцами и чистил блиндаж за блиндажом пять суток подряд, а потом колумбийцы истощились, он дал команду на уход, а сам остался в лесу вместе с одним украинцем - лейтенантом Назаренко. И потом в лес зашла группа бразильцев, и Гром еще пять суток чистил блиндажи во второй половине леса. Они сражались трофейным оружием, контакты были на расстоянии до 2-3 метров", - описал происходившее Бутусов.

Отметим, что командир бригады "Хартия" Даниэль Китоне по прозвищу Куба - украинец кубинского происхождения.

Ранее появлялось немало сведений о том, что на стороне Украины воюет много выходцев из Латинской Америки. Их основная мотивация - деньги.

В связи с этим парламент Колумбии даже принял законопроект о борьбе с наемничеством.