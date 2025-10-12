Министерство иностранных дел Кубы отрицает участие кубинских военных в качестве официального контингента на стороне России в войне в Украине, о чем ранее заявляли США.

Об этом говорится в заявлении МИД Кубы, обнародованном в субботу, 11 октября.

По данным ведомства, со стороны Кубы в Украине воюют только наемники, против которых заводят уголовные дела.

"В период с 2023 по 2025 год в кубинские суды было передано девять уголовных дел по статье "Наемничество" в отношении 40 обвиняемых. По восьми делам состоялись судебные разбирательства, по пяти из которым 26 обвиняемых были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от пяти до 14 лет. Три процесса ожидают решения суда, а одно дело находится на рассмотрении в суде", - говорится в заявлении кубинского МИД.

Напомним, тему об участии кубинских военных в войне в Украине на стороне РФ в последнее время активно продвигают американские дипломаты, используя это как аргумент для убеждения европейцев не голосовать за резолюцию ООН с призывом к США снять блокаду с Кубы.

Ранее СМИ сообщали, что в ряды российских войск могут вступить до 25 000 кубинцев, превзойдя по численности северокорейцев и став самым крупным иностранным контингентом на поле боя.