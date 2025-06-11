В России появился огромный рынок посредников в вербовке людей для войны в Украине. За одного человека, которого посредники уговаривают подписать контракт, им платят от 50 до 350 тысяч рублей (от 630 до 4400 долларов).

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Верстка".

"За три года войны вербовка россиян на фронт превратилась в живой рынок, где за одним подписанным контрактом может стоять заказчик и исполнитель. Тысячи мужчин, уходя воевать, закрывают собой KPI (ключевые показатели эффективности - Ред.) региональных и городских ведомств и предприятий - и часто не задумываются об этом. Листая посты в телеграм-каналах или обсуждая с соседями повышение выплат на "СВО", мужчина может не знать, что за него как за клиента прямо сейчас конкурируют "вербовщики". Это могут быть бывшие HR-менеджеры, которые начали сотрудничать с военкоматами через посредников. Могут быть мамы в декрете, которые научились верстать яркие рекламные объявления и размещать их в социальных сетях. Или просто люди с широким кругом знакомств и талантом убеждения", - пишет издание.

Военкоматам спускают план по набору на войну, который те передают вербовщикам. Некоторых вербовщиков находят "авторитеты на районе".

"Это такие ребята "на суете", темщики, решалы. Они общаются со всеми: со средним классом, маргиналами, наркоманами, с теми, с кем сами когда-то отбывали [срок]. У них в каждом автосервисе по своему корефану", - рассказывает военный Дмитрий, который готовит к службе новобранцев в одном из дальневосточных регионов.

"Парень мог умереть от бухла или наркоты. Я объяснил ему: "Слушай, ты получишь денег. Вернешься уважаемым человеком, если вернешься". Никто не обещал ему, что нет рисков и что всё будет хорошо", - описывает свой опыт высокопоставленный чиновник Липецка Константин, который подрабатывает вербовщиком.

Иногда вербовщики обещают тем, кто согласился подписать контракт, помочь с переводом на тыловую должность или в операторы БпЛА, хотя и уточняют, что гарантий нет. Другие рекрутеры убеждают мужчин в том, что "победа близка", и нужно успеть получить все льготы. Многие говорят, что оплатят билеты на поезд и самолёт, жильё и трёхразовое питание на время прохождения медкомиссии — для этого достаточно согласия приехать и подписать контракт.

Некоторые люди сами приводят своих братьев или мужей не в военкоматы, а к рекрутерам, которых находят по объявлениям наподобие таких.

"Так и пишут: "Пожалуйста, отправьте его - он здесь умрёт от алкоголя, а там хотя бы с гордостью", - рассказывает изданию вербовщица Елизавета.

Многие вербовщики пришли из сферы бизнес-рекрутинга и HR.

Виктория несколько лет занималась подбором персонала. Сейчас, вербуя людей на войну, она считает, что "остаётся в профессии", и жалеет только о том, что поздно занялась этой темой - на ней она зарабатывает в 10 раз больше, чем раньше.

Ранее мы писали, что воюющий в Мали Африканский корпус тоже ведет вербовку в России. Это подразделение вытесняет в Африке "ЧВК "Вагнер".

На днях СБУ предупредила, что россияне пытаются вербовать украинцев, выдавая себя за эту спецслужбу.