Киеву катастрофически не хватает пехоты, и он использует беспилотники, чтобы отстреливать российскую пехоту. Это замедляет, но не останавливает российское наступление. Россия имеет на фронте численное преимущество в людях 5 к 1, а местами и 10 к 1.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

Поэтому Украине понадобится в десять раз больше войск, чтобы полностью остановить армию РФ, заявил изданию солдат, воюющий под Покровском.

Украина сдерживает превосходящее количество пехоты дронами, и вышла на производство 200 тыс. дронов в месяц, но полностью заменить людей дроны не могут, и из-за нехватки пехоты приходится отступать.

Командиры в районе Покровска говорят, что проблема - не только количество, но и качество подкреплений, так как большинство новоприбывших - это мобилизованные в возрасте 40–50 лет с небольшой мотивацией сражаться.

Некоторые покидают позиции или отказываются идти в окопы первой линии.

Один командир бригады сказал, что 30 человек, которые у него были в начале войны, были бы эффективнее, чем 100 человек, которые у него есть сейчас.

Отметим, что в западных СМИ звучат и другие оценки численности украинской и российской армий. По данным, New York Times, на линии фронта воюет более 400 тысяч россиян, которым противостоят примерно 250 тысяч украинцев. То есть соотношение не 1 к 5-10, а гораздо меньше.

Ранее мы писали, почему на фронте наблюдается критическая нехватка людей.