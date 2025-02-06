Народный депутат Анна Скороход назвала "бредом" озвученные президентом Владимиром Зеленским цифры потерь ВСУ.

Об этом она заявила в эфире "Новини-LIVE".

Скороход советует президенту "перестать слушать долбо@бов и требовать, чтобы ему предоставляли достоверные данные".

Нардеп заявляет, что "россиян бы уже давно не было", если бы официальные данные о соотношении раненых 1 к 17 и погибших 1 к 10 были правдой.

Вероятно, имеется в виду недавнее заявление Зеленского, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек. Военные говорят, что реальные цифры минимум вдвое больше.

Также Скороход заявила, что количество правоохранителей за время полномасштабной войны существенно увеличилась.

85% из них - мобилизационного возраста.

Например, сотрудников военной контрразведки СБУ стало в три раза больше.

Она отрицает заявленные главой МВД данные, что каждый пятый правоохранитель сейчас находится на передовой. Но свои данные не озвучивает, ссылаясь на их секретность.

"Министр внутренних дел Клименко написал, что каждый пятый, по его данным, воюет, находится прямо на линии столкновения. Мы знаем о бригаде "Лють", но если понимать, что бригада где-то примерно 6 тыс. человек, и, учитывая, какое количество в целом структуры МВД и в целом Нацполиции, каждый пятый физически не может там находиться, потому что бригада не может быть 20-30 тысяч человек", - заявила нардеп.

Напомним, что 90% спасателей и полицейских забронированы.

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