Потери ВСУ погибшими более, чем вдвое выше той цифры, которую называл президент Владимир Зеленский в последнем интервью.

Об этом пишет служащий в рядах ВСУ журналист Владимир Бойко.

Он считает, что озвученные президентом 45 100 погибших - это люди, тела которых удалось эвакуировать с поля боя и официально идентифицировать.

"Погибшими в Украине считаются исключительно военнослужащие, смерть которых зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния на основании врачебного свидетельства о смерти или судебного решения. Другими словами, 45 100 по состоянию на начало февраля 2025 года – это погибшие, тела которых удалось эвакуировать, доставить в бюро судебно-медицинской экспертизы и идентифицировать. Остальные – а это большинство погибших, тела которых эвакуировать не удалось – считаются пропавшими без вести: они в течение трех лет будут считаться в списках личного состава своих воинских частей", - пишет Бойко.

По словам Бойко, в Едином реестре лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается сегодня 63 тысячи человек. Учитывая, что часть из них гражданские либо попавшие в плен, то "можно считать, что на позициях остались тела 55-60 тысяч военнослужащих".

Также Бойко обращает внимание на то, что Зеленский говорил только о потерях ВСУ. В то время как на фронте воюют (и несут потери) и Нацгвардия, и погранслужба, и подразделения СБУ.

С учетом всего этого реальные потери погибшими Бойко оценивает в 105 тысяч военных.

Что касается раненых, то военный оценивает количество безвозвратных потерь (то есть тех, кто будут после ранения комиссованы из армии) в 13 тысяч человек в месяц, исходя из слов Зеленского в том же интервью.

"В то же время неоднократно озвучивались данные, что в Украине ежемесячно мобилизуют (в основном, принудительно) 15-20 тыс. военнообязанных. И, тем не менее, такое количество не может компенсировать потери личного состава, из-за чего ситуация на фронте просто катастрофическая. Поэтому возникает вопрос: а где остальные? Ответ очень прост – остальные это дезертиры и шабулянты (те, кто фиктивно служит в ВСУ; определение произошло от имени главы Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина, который стал фигурантом уголовного дела за уклонение от воинской службы - Ред.)", - пишет Бойко, добавляя, что СЗЧшников около 200 тысяч, а фиктивных военных - не менее 50 тысяч.

Напомним, в январе специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина потеряла за почти три года войны убитыми больше, чем США в совокупности потеряли во время войн во Вьетнаме и в Корее.

Война в Украине идет 1079-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.