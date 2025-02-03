Подавляющее большинство случаев самовольного оставления частей (укр. - СЗЧ) мобилизованными происходит не на фронте, а в учебных центрах.

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Ирина Верещук в своём телеграм-канале.

К этой информации чиновник добавила, что осталось три с половиной недели для добровольного возвращения из "самоволок".

"Советую на дополнительное продление срока не рассчитывать и с возвращением не тянуть", – написала Верещук.

Ранее стало известно, что военные лишены упрощённой процедуры возвращения на службу, если ушли в СОЧ после 29 ноября 2024 года.

Война в Украине идёт 1076-й день. Последние новости с главными событиями 3 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Вчера в Полтаве завершили спасательную операцию после ракетного удара по пятиэтажному дому, где погибли 14 человек, в том числе трое детей. В частности, сообщалось, что в числе жертв оказалась семья с 9-летним ребёнком. Также российские беспилотники атаковали маршрутку в Херсоне – ранения получили пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.