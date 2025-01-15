В Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. При этом численность украинской армии составляет 880 тысяч солдат, но они рассредоточены по всей территории страны.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве.

"Российские войска сосредоточены на некоторых направлениях и потому на некоторых направлениях у них есть количественное преимущество", - сказал президент.

Ранее экс-советник Офиса президента Алексей Арестович подсчитал, что по такой логике и с учетом дезертиров, раненых, охраняющих границу с Беларусью и т.п. Россия обладает примерно двукратным численным преимуществом на фронте.

В декабре мы подробно объясняли, как у россиян появилось численное преимущество на фронте.

Война в Украине идет 1057-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 15 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о захвате Нескучного, что южнее Великой Новоселки в Донецкой области. Также армия РФ продолжает продвижение под Покровском и Курахово. Западнее Курахово и Шевченко россияне вышли к окраинам Андреевки, которая стратегически важна для контроля трассы на Запорожье.

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