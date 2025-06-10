После гибели в авиакатастрофе своего куратора Евгения Пригожина ЧВК "Вагнер" в Африке стал заменять Африканский корпус, входящий в структуру Генштаба РФ.

Об этом сообщает Associated Press.

Процесс замены начался в декабре 2024 года и проходил поэтапно, завершившись к текущему моменту.

Переход стал частью стратегии РФ по реорганизации ее военного присутствия в Африке, усилению контроля над операциями и повышению их эффективности. Африканский корпус полностью взял на себя функции ЧВК в Мали, включая охрану добывающих предприятий и обеспечение безопасности местных властей.

При этом корпус пытается заманить в свои ряды "вагнеровцев".

"Исследователи и военные чиновники говорят, что поток оружия из России, по-видимому, ускоряет усиление Африканского корпуса по сравнению с "Вагнером", помогая ему переманить на свою сторону наемников, которые остались верными ЧВК. Африканский корпус также ведет вербовку в России, предлагая выплаты до 2,1 миллиона рублей (26 500 долларов) и даже земельные участки за подписание контракта с министерством обороны, а также дополнительные выплаты при отправке на службу", - говорится в статье.

Как мы писали, на днях "Вагнер" объявил о выводе своих сил из Мали. Эксперты считают, что за Мали может последовать подобная замена "Вагнера" на Африканский корпус и в других странах Африки.

Напомним, самолет Пригожина разбился 23 августа 2023 года в Тверской области.