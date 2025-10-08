В ближайшее время до 25 000 кубинцев могут вступить в ряды российских войск, превзойдя по численности северокорейцев и став самым крупным иностранным контингентом на поле боя.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на документы конгресса США.

Издание пишет, что предложение зарплаты в 2000 долларов является привлекательным для кубинцев, поскольку средняя зарплата у них на родине составляет 20 долларов.

Гавана отрицает прямое участие, но аналитики утверждают, что масштабная вербовка была бы невозможна без молчаливого одобрения кубинских властей.

Напомним, на днях в Госдепе США заявили, что в войне в Украине на стороне РФ воюют до пяти тысяч кубинцев.

Ранее в СМИ проходила информация, что в России появился целый рынок посредников, которые вербуют мужчин на войну с Украиной.

Между тем война в Украине идет 1322-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями вторника, 7 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

