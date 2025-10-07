Во вторник, 7 октября, в Украине идет 1322-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 7 октября

9.38 Дзержинск Нижегородской области РФ вторую ночь подряд атаковали дроны, сообщают местные власти.

Сбито 30 БПЛА. Обломки упали на территории одного из предприятий, "значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано".

Вчера Генштаб ВСУ заявлял о поражении "Завода имени Свердлова" в Дзержинске, который считается одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

8.57 В Харькове после ночных ударов без света более 10 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор Олег Синегубов.

Отключения идут в Индустриальном и Немышлянском районах.

Российские паблики писали об ударе по подстанции "Лосево" в Немышлянском районе. Украина этого не подтверждала.

8.38 Россия снова нанесла массированные удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре Полтавской и Сумской областей. Об этом сообщил вице-премьер Кулеба.

В Полтаве повреждены локомотивное депо, тяговые подстанции и дистанция энергоснабжения. Уничтожены административные и складские помещения, поврежден подвижной состав.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков–Львов, Львов–Хаьрков и Краматорск–Львов, сейчас движение полностью восстановлено.

В результате попаданий поврежден энергетический объект, без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах.

Аналогичная ситуация в Сумах — зафиксированы разрушения жилых домов и частичное обесточивание города.

8.27 В Сумах ночью дроны атаковали объект энергетики, пропал свет в одном из районов, сообщают местные власти.

Также было попадание по троллейбусу, водитель и кондуктор получили травмы.

8.17 Пролет "Шахеда" над Киевом прямо сейчас.

8.14 Ночью мощные прилеты были в Славянске Донецкой области.

По данным мэра Вадима Ляха, удар был по двум учебным заведениям.

Местные паблики показывали видео пожара с детонацией.

7.58 В Киеве тревога из-за беспилотников.

7.53 В результате ночной атаки дронов на Полтавскую область поврежден энергетический объект, часть потребителей осталась без света, заявил начальник ОВА Когут.

В результате попаданий произошли пожары, повреждены административное здание, склады и железнодорожный подвижной состав. Также пострадал частный жилой дом.