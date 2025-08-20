В Вооруженных силах Украины были случаи, когда иностранные наемники приезжали воевать за Украину, а потом переходили к россиянам, потому что там платят больше.

Об этом сообщил народный депутат (партия "Батькивщина") Вадим Ивченко в эфире "Новости.Live", комментируя идею министра обороны Дениса Шмыгаля о международном рекрутинге.

По его словам, украинского финансирования хватит только на 30% такого проекта, а существуют ли иностранные доноры для него, должен объяснить министр.

Напомним, еще в апреле центрам рекрутинга разрешили привозить иностранцев для того, чтобы они воевали в рядах ВСУ.

Недавно Шмыгаль признался, что Украина не может платить военным столько, сколько россияне.

Между тем Министерство обороны Украины ожидает, что до конца следующего года добровольцев в ВСУ будет больше, чем принудительно мобилизованных.

В программе правительства заложено, что до 31 декабря 2026 года ежемесячно по программе рекрутинга подписывать контракты с ВСУ будут 3500 граждан Украины и 1000 иностранцев и лиц без гражданства. При этом принудительно мобилизовать каждый месяц будут 2500 граждан Украины.