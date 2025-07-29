Мексика предупредила Украину, что некоторые добровольцы из Мексики могли пойти в ВСУ, чтобы научиться пилотировать дроны, а затем передать эти знания картелям.

Об этом пишет французское издание о спецслужбах Intelligence Online.

По его данным, мексиканский разведывательный орган Центр национальной разведки (CNI) передал Службе безопасности Украины конфиденциальную записку по поводу мексиканских добровольцев в начале этого лета.

В ней говорилось, что некоторые из добровольцев вступили в Международный легион, чтобы получить передовые навыки в использовании беспилотников, в частности FPV-дронов.

После этого СБУ начала расследование, затронувшее не только мексиканцев, но и колумбийцев, служащих в Международном легионе, в частности, в секретном подразделении Tactical Group Ethos.

По информации издания, украинские следователи подозревают, что некоторые добровольцы из Мексики и Колумбии намеренно стремились попасть в учебные центры по подготовке операторов FPV-дронов, обойти начальные проверки и передать полученные навыки транснациональным преступным организациям.

Так, несколько мексиканцев и колумбийцев проявляли исключительный интерес к обучению работе с дронами, игнорируя все другие формы подготовки. Среди них один мексиканский доброволец, которого СБУ назвала Aguila-7: он присоединился к легиону в марте 2024 года под видом сальвадорца.

Aguila-7 прошел полный цикл подготовки на курсах дронов во Львове, где инструкторы обратили внимание на его высокий уровень подготовки. Он свободно владел аналоговыми передатчиками, обнаруживал тепловые "слепые зоны" и предусматривал радиоэлектронные контрмеры.

Согласно дальнейшему расследованию, пишет Intelligence Online, выяснилось, что он, вероятно, был членом GAFE – мексиканского спецподразделения, некоторые из бывших бойцов которого впоследствии перешли на сторону преступности, основав наркокартель Лос-Сетас.

Кроме того, европейский источник в сфере безопасности, которого цитирует издание, заявил, что по меньшей мере три бывших боевика FARC (повстанческая организация Колумбии) также прошли через Международный легион с помощью панамских и венесуэльских документов.

Дело в отношении подозреваемых добровольцев ведет техническое подразделение СБУ, подчиненное главному управлению контрразведки.

"Мы принимали добровольцев с благими намерениями. Но следует признать, что Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит", – сказал один из руководителей СБУ, слова которого приводит Intelligence Online.

Ранее западные издания писали, что сотни профессиональных военных из Колумбии воюют за Украину на войне с РФ.

Также сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в Россию двух воевавших за Украину колумбийцев.