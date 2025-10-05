До пяти тысяч кубинцев участвуют в российско-украинском конфликте на стороне Москвы.

Об этом сообщил Государственный департамент США своим дипломатам, передаёт международное информационное агентство Reuters.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для российской агрессии, и примерно 1000-5000 кубинцев воюют в Украине", – говорится в письме, разосланном в посольства.

"В последние недели украинские официальные лица предупреждали американских законодателей о растущих масштабах вербовки кубинских наёмников Россией для участия в боевых действиях против Украины", – указывается в документе.

Агентство пишет, что таким образом США пытаются помешать принятию резолюции Организации Объединённых Наций, призывающей Вашингтон отменить эмбарго, введённое против Кубы. По данным Reuters, в письме Госдепартамента излагается аргументация для союзников Белого дома, чтобы убедить их не поддерживать резолюцию ООН.

Ранее полиция Непала задержала подозреваемых в вербовке наёмников для армии РФ.

Напомним, в СМИ проходила информация, что в России появился целый рынок посредников, которые вербуют мужчин на войну с Украиной.