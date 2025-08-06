В скором времени российская армия получит подкрепление от притока множества добровольцев из Северной Кореи.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По словам Буданова, это будет не регулярная армия, а рядовые граждане, желающие воевать за РФ, которых в КНДР достаточно много.

"Наращивания ещё не было. Сейчас, к сожалению, мы ждем существенное повышение количества граждан КНДР на территории Российской Федерации. Из этого количества определённое количество будет подписывать контракты, но это будет уже выглядеть не так, что КНДР отправила военных, а что граждане добровольно пришли в ряды Вооруженных сил РФ. Это так и будет выглядеть на самом деле", – сказал глава ГУР.

Буданов отметил и желание Китая отправить добровольцев в Украину.

"На профессиональном уровне информация о списках граждан КНР, которые принимали и принимают здесь участие, распространялась, обменивались этой информацией. Эти граждане идут дальше, продолжают. Им нужен боевой опыт, это всё понятно, как и с КНДР. Это же была одна из основных причин – недостаток реального опыта. Теперь они все его получают", – объяснил глава разведки.

Ранее в Reuters писали, что Россия готовит крупномасштабное наступление против Украины с участием солдат КНДР.

Война в Украине продолжается 1260-й день. Последние новости с ключевыми событиями 6 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около города Торецка и захватила посёлок Попов Яр, что между Константиновкой и Покровском. Штурмовые группы противника также заходят в пгт Родинское, которое находится в северном тылу относительно Покровска и Мирнограда.

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