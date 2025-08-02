Распад НАТО и Европейского союза из-за изменений политики США может стать одним из сценариев развития событий.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, комментируя соответствующий прогноз экс-помощника Владимира Путина Владислава Суркова в интервью Наталье Мосейчук.

"Несмотря на то что я господина Суркова просто ненавижу за все то что он сюда принес, я боюсь что это один из возможных вариантов развития событий, если все будет оставаться так, как оно есть сейчас", - сказал Буданов.

Напомним, глава ГУР считает реалистичным добиться прекращения огня в ближайшие месяцы. Также он рассказал, что российские войска "имеют политическую цель объявить о вхождении" в Днепропетровскую область, им поставлена задача создать буферную зону глубиной до 10 километров.

Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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