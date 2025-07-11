Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает реалистичным добиться прекращения огня в ближайшие месяцы.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, достигнуть перемирия реально "задолго до конца этого года".

"Реалистично ли это сделать - да. Сложно ли это - нет. Для этого нужно как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы добьемся этого", - сказал глава ГУР.

По его словам, российские войска "имеют политическую цель объявить о вхождении" в Днепропетровскую область, им поставлена задача создать буферную зону глубиной до 10 километров.

"Для России нереально захватить всю Донецкую область до конца года", - отметил Буданов.

Он рассказал, что Северная Корея в настоящее время поставляет России до 40% боеприпасов для войны.

США, по его убеждению, продолжат поставки военной помощи Украине "в ближайшем будущем" и могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны.

"Позиция Трампа последовательна, его не следует судить по характеристикам СМИ. Как глава спецслужбы я знаю больше. Я не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в сфере безопасности прекратится. Это невыгодно ни нам, ни нашим партнерам, потому что они получают информацию от нас", - сказал глава ГУР.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован Россией и пообещал сделать "важное заявление в понедельник".

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