Россия, вероятно, готовит крупномасштабное наступление на Украину в ближайшие месяцы. Об этом пишет международное информационное агентство Reuters со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Основанием для таких выводов стало, в частности, недавнее прибытие высокопоставленного сотрудника Совбеза РФ в Пхеньян, а также комплектование новых подразделений армии КНДР.

Утверждается, что в июле или августе Северная Корея может направить их в Россию для участия в войне против Украины.

Кроме того, Пхеньян продолжает поставки оружия Москве. В обмен на артиллерию и ракеты Северная Корея, предположительно, получает технические консультации по запуску спутников и системам наведения.

Ранее о том, что в ближайшее время РФ начнёт большое наступление с участием 160 тысяч военных писали в CNN.

Война в Украине идет 1250-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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