Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский допустил, что ВСУ снова пойдут в наступление. Для этого Украина должна получить больше военной помощи.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

"У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надёжные средства защиты", - заявил главком.

При этом Сырский признает нехватку систем ПВО, ракет, бронетехники и артиллерийских снарядов (WP пишет, что закончились и дальнобойные ракеты ATACMS), а также проблемы с мобилизацией.

По его мнению, больше желающих отправиться на войну будет, если увеличить выплаты.

"Если увеличить выплаты — будет больше желающих", — сказал главком, отметив, что Россия имеет возможность платить контрактникам гораздо больше Украины.

Судя с его слов, наступление в Курской области в прошлом году было продиктовано не только военными нуждами, но и критикой оборонительной тактики ВСУ.

"Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное", - говорит Сырский.

Он заявил, что в отставку не собирается, однако "должен делать больше и лучше".

При этом Сырский также просит президента США Дональда Трампа дать дальнобойные ракеты и снять ограничения на них, чтоб перенести войну в глубину территории РФ.

"Сырский заявил, что новая поставка ПВО, включая американские комплексы Patriot, перехватчики дронов и лёгкую авиацию, может помочь отражать атаки. Дополнительные ракеты средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, могли бы, при отсутствии ограничений на их применение, позволить Украине замедлить производство оружия в России, нанося удары по соответствующей инфраструктуре", - говорится в статье.

"Наличие ракетного оружия уже само по себе является сдерживающим фактором. Надеюсь, благодаря позиции президента Трампа этот процесс станет гораздо проще, и мы не столкнёмся с прежними трудностями", - заявил Сырский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и Сырскому активизировать все контакты с американской стороной.

В то же время министр обороны Денис Шмыгаль заявлял, что Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в этом году.